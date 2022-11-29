بلينكن: أجرينا مباحثات مهمة مع رومانيا وسندعمها فى الطاقة النظيفة

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى، إنه أجرى مباحثات مهمة للشراكة مع رومانيا.

وكان بلينكن قد وصل إلى العاصمة الرومانية بوخارست، أمس الإثنين، لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسى "الناتو"، فى زيارة تستغرق 3 أيام

وأشار وزير الخارجية الأمريكى، إلى أن الولايات المتحدة ورومانيا عززتا العلاقات الثنائية على مدار الـ 25 عامًا الماضية، ودعمتا التنمية الديمقراطية فى رومانيا والتكامل الأوروبى الأطلسى.