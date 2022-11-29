العالم اليوم - المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ترتفع لأول مرة منذ الحرب

انتم الان تتابعون خبر المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو ترتفع لأول مرة منذ الحرب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 01:20 مساءً - أظهرت بيانات الثلاثاء أن مؤشر المعنويات الاقتصادية في منطقة اليورو انتعش في نوفمبر بأكثر قليلا من المتوقع، إذ ارتفع للمرة الأولى منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية في فبراير وسط المزيد من التفاؤل بين المستهلكين وفي القطاعات الخدمية.

وقالت المفوضية الأوروبية إن مؤشرها للمعنويات الاقتصادية ارتفع إلى 93.7 في نوفمبر من 92.7 في أكتوبر، متجاوزا بفارق ضئيل عن التوقعات في استطلاع أجرته رويترز لخبراء اقتصاديين بالارتفاع إلى 93.5.

وتدهورت المعنويات في قطاع الصناعة إلى -2.0 من -1.2 في أكتوبر، وهو أسوأ كثيرا مقارنة بمستوى -0.5 الذي توقعته الأسواق، بينما تحسنت المعنويات في قطاع الخدمات أكثر من المتوقع إلى 2.3 من 2.1 الشهر الماضي.

وزاد تفاؤل المستهلكين بشدة ليرتفع مؤشر ثقة المستهلكين إلى -23.9 من -27.5 في أكتوبر.

كما تراجعت توقعات التضخم بين المستهلكين تراجعا حادا إلى 30.1 في نوفمبر من 37.3 في أكتوبر وبين رجال الأعمال إلى 40.4 من 44.8 الشهر الماضي.