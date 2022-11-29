الناتو: روسيا تفشل فى حربها على أوكرانيا.. وتداعيات الأزمة ستدوم لسنوات

جدة - نرمين السيد - وقال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إن "أوكرانيا لها الحق فى الدفاع عن نفسها، وروسيا تفشل فى حربها على كييف".

وأضاف ستولتنبرج، فى إحاطة صحفية قبل اجتماع وزرا ء خارجية دول الناتو فى بوخارست، أن تداعيات حرب أوكرانيا ستدوم لسنوات طويلة، وفقا لما أوردته قناة "القاهرة الإخبارية".

ويهدف اجتماع وزراء خارجية الناتو إلى مناقشة عدد من القضايا، أبرزها الحرب فى أوكرانيا وحماية البنية المدنية الحيوية.