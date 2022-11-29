طالبان تنهى وقف إطلاق النار.. وحقبة دامية جديدة تنتظر باكستان (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - طالبان تدعو مقاتليها لشن الهجمات

وعلى الفور، دعت الحركة الإرهابية مقاتليها إلى شن هجمات فى أنحاء باكستان، متذرعة بأن حكومة البلاد شنت هجمات منتظمة على عناصرها بمختلف المناطق، لينذر إعلان طالبان بحقبة جديدة من الدماء فى باكستان، ويسير المجتمع الباكستانى نحو السقوط فى قبضة موجة جديدة من الإرهاب.

مفاوضات يونيو

وكانت الحكومة الباكستانية أعلنت فى يونيو الماضى، أنها تتفاوض مع التنظيم الإرهابى طالبان باكستان، بوساطة من طالبان أفغانستان، وبعد ثلاث جولات تفاوضية، أعلنت طالبان باكستان عن وقف دائم لإطلاق النار فى 3 يونيو 2022، وبالمقابل أفرجت الحكومة الباكستانية عن اثنين من أعضاء الحركة كانا يواجهان عقوبة الإعدام.

أسوأ العمليات الإرهابية

ولا يخفى على أحد مسؤولية حركة طالبان باكستان عن عشرات العمليات الإرهابية داخل باكستان ضد قوات الشرطة والجيش، بل والمدنيين، خصوصا دور العبادة والمدارس، إذ كان من أكثر هذه العمليات دموية الهجوم الذى شنته الحركة الإرهابية فى 16 ديسمبر 2014 ضد المدرسة العسكرية فى مدينة بيشاور، ما أسفر عن مقتل 130 تلميذًا و15 من المدرسين، وهو الحادث الإرهابى الأسوأ فى تاريخ باكستان.

محاربة المرأة فى باكستان

كما حاولت الحركة اغتيال الطالبة مالالا يوسف زادة، الناشطة فى مجال تعليم الفتيات، فى معاداة صريحة للنساء وتعليم المرأة.

وشنت طالبان باكستان نحو 46 عملية إرهابية داخل باكستان منذ ديسمبر الماضى فقط، ما أدى إلى مقتل 79 شخصًا، إضافة إلى علاقات الحركة بتنظيم القاعدة، ولا تجد الحركة حرجًا فى الإعلان عن نواياه شن عمليات انتقامية فى باكستان وخارجها، إذ سبق وأعلنت الحركة مسئوليتها عن تفجير سيارة مفخخة فى ميدان تايمز بنيويورك فى 1 مايو 2010.

صعوبة السيطرة

ومنذ نشأة طالبان باكستان رسميًا فى 2007، فى منطقة القبائل الباكستانية على الحدود بين باكستان وأفغانستان، "FATA"، فى مناطق قبائل البشتون، تجد الحكومة الباكستانية صعوبة فى السيطرة عليها منذ الاحتلال البريطانى لشبه القارة الهندية، وأصبح للحركة وضع خاص وقوانين عرفية تحكمها.

حقبة جديدة من الدماء

ولم تكن مفاوضات يونيو الأولى من نوعها بين طالبان باكستان وإسلام آباد، فقد سبق أن قامت معظم حكومات باكستان على مدى العشرين عامًا الماضية بمفاوضات مع طالبان باكستان والوصول إلى بعض التفاهمات، ثم سرعان ما تفشل فتستأنف طالبان باكستان عملياتها الإرهابية فى البلاد، وتستأنف القوات الأمنية ملاحقتها وتوجيه ضربات لها، ويروح آلاف القتلى ضحية هذا الصراع الدموى.