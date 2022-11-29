عاجل.. القاهرة الإخبارية: إصابة فلسطينى برصاص الاحتلال قرب رام الله

جدة - نرمين السيد - وشرعت قوات الاحتلال الإسرائيلى بملاحقة المركبة من أجل اعتقال السائق الذى تم اعتراض مركبته وإطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.
وكانت مجندة إسرائيلية قد أصيبت فى عملية دهس، وتم إطلاق النار على سائق السيارة قرب بلدة مخماس.
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