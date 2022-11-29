عاجل.. القاهرة الإخبارية: أنباء عن عملية دهس فى رام الله

جدة - نرمين السيد - على جانب آخر اقتحم عشرات المستوطنين، اليوم الثلاثاء، المسجد الأقصى المبارك، من باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيل، وق وكالة الأنباء وفا.

وذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية فى القدس المحتلة أن مجموعات متتالية من المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى منذ الصباح، ونفذوا جولات استفزازية فى باحاته، وأدوا طقوسًا تلمودية فى منطقته الشرقية.

وتخطط "جماعات الهيكل" المزعوم لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، فيما يسمى عيد "الأنوار/ الحانوكاة" اليهودى، الذى يبدأ فى 18 كانون الأول المقبل.

ويتعرض الأقصى يوميًا عدا الجمعة والسبت، لسلسلة اقتحامات من المستوطنين، وعلى فترتين صباحية ومسائية، ضمن محاولات الاحتلال لتقسيمه زمانيًا ومكانيًا.