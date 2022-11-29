الصين: نعتزم بناء شراكة أعمق مع موسكو فى مجال الطاقة

جدة - نرمين السيد - وكان الرئيس الصينى شى جين بينج، كان قد أكد فى وقت سابق، استعداد بلاده لمواصلة دعم روسيا فى القضايا المتعلقة بالمصالح الجوهرية مثل السيادة والأمن، وتكثيف التنسيق الاستراتيجى بين البلدين.
تجدر الإشارة إلى أن الصين أصبحت أكبر مستورد لموارد الطاقة الروسية، متجاوزة ألمانيا، بحسب وسائل إعلام غربية وروسية.
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