بينها قطع غيار طائرات.. لائحة روسية لتوريد 500 منتج للهند

جدة - نرمين السيد - كشفت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الثلاثاء، عن لائحة روسية لـ500 منتج سيتم توريدها لدولة الهند، حسبما أفاد نبأ عاجل لقناة "القاهرة الإخبارية"، منذ قليل.





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