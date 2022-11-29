بينها أمريكا.. كوريا الجنوبية تخفف مستوى التحذير من السفر إلى 24 دولة

جدة - نرمين السيد - ووفقا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" فقد تم تخفيف التحذير من المرحلة الثانية من تحذير السفر إلى 24 دولة منها الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وفرنسا وغيرها، بينما خفضت مستوى التحذير الخاص المفروض على 9 دول منها سريلانكا والكاميرون والذى يوصى بإلغاء السفر أو تأجيله لغير مهمة عاجلة إلى المستوى الثاني.

وتنقسم مراحل التحذير من السفر فى كوريا الجنوبية إلى 4 مراحل منها المرحلة الأولى والثانية (التحذير الخاص)، المرحلة الثالثة (إلغاء وتأجيل السفر)، المرحلة الرابعة (منع السفر إليها).

وذكرت الوزارة أنها تحتفظ بالتحذير الخاص المفروض على 12 دولة منها روسيا وجمهورية جنوب إفريقيا مع التحذير بالمرحلة الرابعة أيضا.