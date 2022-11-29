العالم اليوم - خدمات الاشتراك تفرض نفسها بشكل شبه كامل على الخدمات الرقمية

انتم الان تتابعون خبر خدمات الاشتراك تفرض نفسها بشكل شبه كامل على الخدمات الرقمية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:12 صباحاً - باتت خدمة الاشتراك في عالم منصات التواصل الاجتماعي كيوتيوب لتفادي الإعلانات أمرا طبيعيا، لكن من الغريب أن تعتمد شركات ومصانع، خدمة الاشتراك السنوي، ضمن سياساتها التسويقية، مما يضع الاشتراكات أمرا واقعا أكثر أمام المستهلك.

إذ باتت خدمة الاشتراك في عالم منصات التواصل الاجتماعي كيوتيوب لتفادي الإعلانات أمرا طبيعيا، وهو ما ستعتمده أيضا منصة البث التدفقي نتفليكس، بعد تراجع عدد اشتراكاتها في الفترة الأخيرة بفعل المنافسة والتضخم الاقتصادي.

وبرز حديثا إعلان شركة مرسيدس اشتراكا لميزة في سيارتها الإلكترونية الجديدة، تكلّف نحو ألف ومئتي دولار سنويا للسائقين، من أجل إطلاق العنان للأداء المحسن للسيارة.

ووفق خبراء، فإن معظم جمهور مرسيدس مستاء من خدمة الاشتراك الجديدة، وتقول مرسيدس إن الاشتراك للحصول على مزيد من ميزاتها، يواجه عقبات قانونية كبيرة في أوروبا.

وهناك تخوف جماهيري واضح بعد إقبال عدد كبير من الشركات العالمية، لتفعيل خدمة الاشتراكات الشهرية والسنوية واستخدامها كمصدر دخل أساسي بعدما تم استهلاكها في العالم الرقمي.

وفي حديث حول الموضوع مع "دوت الخليج"، قال المستشار في أمن وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي رولاند أبي نجم: