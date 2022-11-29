العالم اليوم - هل تتغلب "يوتيوب شورتس" في جذب متابعي المونديال؟

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:12 صباحاً - تهيمن أخبار بطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة في قطر، على محتوى منصات التواصل الاجتماعي، وأصبحت هذه المنصات مصدرا لتتبُّع الأخبار المتعلقة بالرياضة عبر ميزات متعددة، كفيديوهات البث المباشر للمباريات، أو التعليقات الحية، مما يشكل نقلة نوعية في متابعة الجمهور الرياضي للبطولة.

وتُنافس يوتيوب عبر خدمة "يوتيوب شورتس"، في إغراء صانعي المحتوى للتواصل والتفاعل مع الجمهور، وتبادل الآراء بشأن فرقهم، ومشاركة أروع اللحظات المفضلة من المباريات.

ويرى مراقبون أن خدمة "يوتيوب شورتس" محاولة جدية من يوتيوب لمنافسة خدمة "ريلز" من انستغرام، ولمقاومة الزحف الكبير لمنصة الفيديوهات القصيرة "تيك توك".

كما أعلنت يوتيوب ميزة جديدة لمنشئي المحتوى، بعدما أطلقت المنصة ميزة "Live Q & A" أو "الأسئلة والأجوبة المباشرة" لمنشئي المحتوى حتى يقدروا على التفاعل مع المشاهدين أثناء البث المباشر، وقالت الشركة في منشور بالمدونة إن الميزة الجديدة تجعل البث المباشر أكثر تفاعلية.

وفي حديث عن الموضوع مع موقع "دوت الخليج"، قال المستشار في الإعلام الرقمي، فادي رمزي: