العالم اليوم - جورج وسوف يكشف عن أغنيته الجديدة والرسالة التي تحملها

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:12 صباحاً - أعرب الفنان جورج وسوف عن سعادته بالحفل الذي أحياه مؤخرا في قبرص.

وفي لقاء خاص مع دوت الخليج، قال وسوف إن أغنية "بيتكلم علي" كلمات أمير طعيمة وألحان زياد برجي، صورناها في بيروت برفقة عابد فهد وعبد المنعم عمايري وزينة مكي.

وأضاف: وجهت من خلال الأغنية، تحية لروح الفنانة وردة الجزائرية، ولروح العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ.

وعن إصداراته الفنية، قال الوسوف أن الأمر لا يتعلق بالكم بل بالنوع، فالأغنية ذات الكلمات واللحن الجميل تفرض نفسها.