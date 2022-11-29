العالم اليوم - كأس العالم.. لاعبان عربيان يتصدران إحصائيات الدور الأول

انتم الان تتابعون خبر كأس العالم.. لاعبان عربيان يتصدران إحصائيات الدور الأول من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:12 صباحاً - أسهمت النتائج الإيجابية التي حققتها المنتخبات العربية في بداية مشوارها بكأس العالم قطر 2022 في حجز مكان ضمن قائمة أفضل اللاعبين الذين تألقوا في الدور الأول، وذلك من خلال الإحصائيات التي سجلت بالجولة الأولى.

وتصدر لاعبان عربيان من منتخبي السعودية وتونس المنافسة القوية مع نخبة من نجوم الكرة العالمية في هذا المونديال، حيث احتل المدافع السعودي ياسر الشهراني رأس قائمة اللاعبين الذين قاموا باعتراضات ناجحة خلال المباراة، وعددها 6 اعتراضات، متفوقا على مدافع منتخب الدنمارك سيمون كاير بخمسة اعتراضات.

كما جاء مدافع منتخب تونس علي العابدي في المركز الأول بقائمة أكثر اللاعبين الذين قاموا بتدخلات ناجحة على الكرة بواقع 5 تدخلات، متساويا مع تايلور ادامس لاعب المنتخب الأميركي، ونيكولا ميلونكوفيتش لاعب صربيا.

وقدم المنتخب السعودي أفضل عروضه في مباراة الافتتاح أمام الأرجنتين وحقق فوزا تاريخيا على "كتيبة ميسي" بنتيجة (2-1)، بفضل الأداء القتالي للاعبين، والمستوى المميز الذي قدموه، مما جعلهم يخطفون الأضواء في الجولة الأولى للمونديال.

كذلك قدم لاعبو منتخب تونس مباراة قوية أمام الدنمارك المدجج بكامل نجومه وحققوا تعادلا ثمينا.

ونال لاعبو منتخب المغرب الاحترام والتقدير بعد العرض القوي الذي قدموه أمام منتخب كرواتيا وصيف بطل العالم في مونديال 2018.

إحصائيات المونديال

تصدر كل من الإنجليزي هاري كين والبرتغالي برونو فرنانديز قائمة أكثر اللاعبين الذين قاموا بتمريرات حاسمة، وذلك بتمريرتين لكل منهما.

أكثر اللاعبين صناعة للأهداف: الفرنسي أنطوان غريزمان بـ6 تمريرات، يليه الدنماركي كريستيان اريكسون بـ5.

في قائمة أكثر اللاعبين تسديدا على المرمى تقاسم الأرجنتيني ليونيل ميسي الصدارة مع الألمانيين غوندوغان وسيرج غنابري بـ3 تسديدات لكل منهما.

بالنسبة لأكثر اللاعبين نجاحا في المراوغات فجاء لاعب منتخب غانا محمد قدوس في الصدارة بـ4 مراوغات متتالية وبنسبة نجاح 66 في المئة، يليه لاعب منتخب المكسيك هيرفين لوزانو بـ4 أيضا لكن بنسبة 57 في المئة، وفي المركز الثالث الفرنسي كيليان مبابي بـ3 مراوغات متتالية وبنسبة نجاح بلغت 33 في المئة.

أفضل ثلاثة لاعبين استعادوا حيازة الكرة خلال مباريات الدور الأول، هم الكرواتي لوكا مودريتش والسويسري نيكو الفيدي بـ11 استعادة ناجحة لكل منهما يليهما الكرواتي ديكلان بـ10 مرات.

جدير بالذكر أن الدور الأول من كأس العالم قطر 2022، شهد تصدر ستة لاعبين لقائمة الهدافين، بهدفين لكل منهم وهم: بوكايو ساكا لاعب إنجلترا ، واينر فالنسيا لاعب إكوادور، وأوليفيه جيرو لاعب منتخب فرنسا، وفيران توريس لاعب منتخب إسبانيا ومهدي طارمي لاعب منتخب إيران، وريتشارلسون لاعب منتخب البرازيل.