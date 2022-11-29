العالم اليوم - ستولتنبرغ: روسيا تفشل في حربها على أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 11:12 صباحاً - شدد الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، اليوم الثلاثاء، على أنه من حق أوكرانيا الدفاع عن نفسها، لافتا إلى أن تداعيات الحرب ستدوم لسنوات طويلة.

وفي كلمته باجتماع وزراء خارجية دول حلف "الناتو"، قال ستولتنبرغ إن "روسيا تفشل في حربها على أوكرانيا"، مضيفا: "دولنا تدفع ثمنا باهظا من جراء حرب أوكرانيا".

وأكد ستولتنبرغ على ضرورة "ضمان سيادة أوكرانيا واستمرار دعمها"، مشيرا إلى أن الحلف "لن يتراجع أبدا عن دعم أوكرانيا".

وحول الصين، قال ستولتنبرغ: "سنبحث التحديات التي تمثلها. يجب تقييم اعتمادنا على الصين تجاريا وفي مجالات أخرى".

تحذير من سلاح بوتين "الشتوي"

قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي، ينس ستولتنبرغ، الإثنين، إن روسيا ستواصل على الأرجح مهاجمة شبكة الكهرباء والبنية التحتية للغاز في أوكرانيا، وكذلك الخدمات الأساسية فيها.

وأوضح ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي ببوخارست: "القيام بذلك ونحن على أعتاب الشتاء يُظهر أن الرئيس فلاديمير بوتين يحاول حاليا استخدام.. الشتاء سلاح حرب ضد أوكرانيا".

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، قد قال، يوم الأحد، إن روسيا ستشن "بالتأكيد" هجمات صاروخية جديدة على بلاده، ونبه قوات الدفاع والمواطنين إلى ضرورة الاستعداد للعمل معا لتحمل العواقب.