كيشيدا يأمر برفع ميزانية الدفاع إلى 2% من إجمالى الناتج المحلى لليابان

ونقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية عن وزير الدفاع ياسوكازو هامادا قوله "إن كيشيدا أكد - خلال اجتماع له مع وزير الدفاع أن ميزانية الدفاع بحاجة إلى زيادة عاجلة فى غضون خمس سنوات، ونحتاج إلى تأمين الأموال اللازمة بسرعة".
وقال كيشيدا "إن الحكومة ستراجع النفقات والإيرادات فى نفس الوقت وستقرر الشهر المقبل إجراءات لتأمين الأموال اللازمة".
كما حضر وزير المالية شونيتشى سوزوكى الاجتماع، وقال للصحفيين "لم يتبق لدينا الكثير من الوقت، لكننى سأستمر فى مناقشة الأمر مع وزير الدفاع".
ولقد حددت اليابان منذ فترة طويلة إنفاقها الدفاعى السنوى بنحو 1 % من إجمالى الناتج المحلي، أو أكثر من 5 تريليونات ين (36 مليار دولار) بينما قالت وزارة الدفاع "إن 48 تريليون ين ستكون مطلوبة خلال السنوات الخمس المقبلة لتحسين القدرات الدفاعية للبلاد وسط تنامى القوة العسكرية للصين وتطوير الصواريخ فى كوريا الشمالية".
ومن المقرر أن تقوم الحكومة بتحديث استراتيجية الأمن القومي، ودبلوماسيتها طويلة المدى ومبادئها التوجيهية للسياسة الأمنية، وتجميع الميزانية الأولية للسنة المالية 2023، والتى تبدأ فى أبريل المقبل، وذلك بحلول نهاية العام.
واقترح الحزب الليبرالى الديمقراطى الحاكم أن تتعهد الحكومة فى الاستراتيجية المحدثة بمضاعفة الإنفاق الدفاعى للبلاد إلى 2 % أو أكثر من إجمالى الناتج المحلى، وهو مستوى على قدم المساواة مع الدول الأعضاء فى منظمة حلف شمال الأطلسى، على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وفى وقت سابق أمس الإثنين، قال كيشيدا - أمام جلسة لجنة الميزانية فى مجلس النواب - إنه سينظر فى استخدام الأموال المخصصة للتدابير المضادة ضد فيروس كورونا بمجرد انتهاء الوباء.
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