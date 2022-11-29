العالم اليوم - مخاوف النمو الصيني تهبط ببورصة طوكيو

انتم الان تتابعون خبر مخاوف النمو الصيني تهبط ببورصة طوكيو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 10:14 صباحاً - أغلق المؤشر نيكي الياباني عند أدنى مستوى له في أسبوع الثلاثاء، إذ أثارت احتجاجات كوفيد-19 في العديد من المدن الصينية مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وتراجع نيكي 0.48 في المئة ليغلق عند 28027.84، وهو أدنى مستوى منذ 21 نوفمبر، بينما خسر المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.57 في المئة إلى 1992.97.

وأغلقت الأسهم الأميركية على انخفاض حاد الليلة الماضية بعد أن أثارت الاحتجاجات في المدن الصينية الكبرى للتنديد بسياسات كوفيد-19 الصارمة مخاوف بشأن النمو الاقتصادي.

وقال شوجي هوسوي، كبير المحللين الاستراتيجيين في دايوا للأوراق المالية "تراجع السوق اليابانية يرجع كله إلى قضية الصين. الاحتجاجات المستمرة يمكن أن تؤدي إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي العالمي".

وانخفض سهم إيساي لصناعة الأدوية 6.22 في المئة ومثل أكبر ضغط على المؤشر نيكي، وذلك بعد وفاة امرأة خلال تجربة لدواء أنتجته الشركة لعلاج ألزهايمر.

كما انخفض سهم هوندا موتور 1.55 في المئة بعد أن قالت شركة صناعة السيارات إن مصنعها في ووهان لا يزال متوقفا عن العمل بسبب قيود كوفيد.

وتراجع سهم مجموعة سوفت بنك 1.37 في المئة، فيما هبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات صناعة الرقائق 1.08 في المئة.

وفي المقابل ارتفع سهم مشغلي المتاجر الكبرى تاكاشيمايا 3.66 في المئة وإيسيتان ميتسوكوشي هولدندجز 3.32 في المئة.

كما ارتفعت أسهم شركات التنقيب عن النفط 1.89 في المئة، وكانت أكبر الرابحين من بين 33 مؤشرا فرعيا للصناعة في بورصة طوكيو. وصعد أسهم قطاع شركات الطيران 0.86 في المئة.