كوريا الجنوبية تسجل أكثر من 71 ألف إصابة جديدة بفيروس كورونا

جدة - نرمين السيد - سجلت كوريا الجنوبية اليوم 71,476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليصل إجمالى عدد الحالات إلى 27 مليونا و31 ألفا و 319، حسبما ذكرت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.





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