بلينكن يصل بوخارست للمشاركة فى اجتماع وزراء خارجية الناتو

جدة - نرمين السيد - ويهدف اجتماع وزراء خارجية الناتو إلى مناقشة عدد من القضايا، أبرزها الحرب فى أوكرانيا وحماية البنية المدنية الحيوية. وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أعلنت أمس الإثنين، أن زيارة بلينكن لرومانيا سوف تستغرق 3 أيام، لحضور اجتماع وزراء خارجية حلف "الناتو" بالإضافة إلى اجتماعه مع رئيس رومانيا كلاوس يوهانيس ونظيره الرومانى بوجدان أوريسكو، فى الذكرى الـ 25 للشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ورومانيا.

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