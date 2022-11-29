سفينة أمريكية تخترق المياه الإقليمية بالقرب من بحر الصين الجنوبى

جدة - نرمين السيد - وقال الجيش الصينى، إن تصرفات الجيش الأمريكى هى انتهاك خطير لأمن وسيادة الصين، وفقا لما أوردته قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية. وكثيرا ما تعترض الصين على المهام العسكرية الأمريكية فى بحر الصين الجنوبى، الذى تطالب بكين بالسيادة على معظمه، حيث عززت تحديدا ادعاءاتها بالسيادة على أجزاء واسعة منه عن طريق تشييد الجزر الاصطناعية فيه.

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