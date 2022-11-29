العالم اليوم - ساوثغيت يكشف "الخلطة السحرية" للفوز على ويلز

انتم الان تتابعون خبر ساوثغيت يكشف "الخلطة السحرية" للفوز على ويلز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:16 صباحاً - وصف مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيث، مباراة فريقه القادمة مع ويلز، اليوم الثلاثاء، بأنها لن تكون سهلة، متوقعا لقاء قويا بين الطرفين.

واعتبر ساوثغيث مباراة "الأسود الثلاثة" مع ويلز "مصيرية"، لأنها ستحدد مصير المنتخبين في كأس العالم.

وقال المدرب الإنجليزي: "يتمتع لاعبونا بخبرة في مثل هذه المباريات. روح التحدي موجودة، وعلينا ألا نستهين أبدا بالخصم".

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن ساوثغيت قوله: "هناك 32 منتخبا في مونديال قطر، منهم 26 في أزمة حاليا. إنها كأس العالم، وكل فريق سيبذل أقصى ما يمكن بهذه الجولة الحاسمة".

وتابع: "علينا التأقلم مع الوضع الحالي في مجموعتنا، وأن نكون أقوياء وهادئين لتجاوز ويلز وبلوغ المرحلة التالية. لا تخوض جميع المباريات وأنت بدون أي ضغوط، وهي ميزة تبعث فيك الطموح".

وعن تقييمه لمنتخب ويلز، قال ساوثغيت: "نواجه خصما متحمسا للغاية، ويرغب بشدة أن يفوز على إنجلترا".

وشدد ساوثغيت على ضرورة إيجاد توازن بين "الانتصار الكبير على إيران والمأزق مع الولايات المتحدة. لا توجد مباراتان متماثلتان. علينا التركيز على أدائنا واللعب بشكل جيد بحيث نستفيد من دروس اللقاءين السابقين، مع الاهتمام بالجانب الهجومي"

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