العالم اليوم - ساوثغيت يكشف "الخلطة السحرية" للفوز على ويلز

انتم الان تتابعون خبر ساوثغيت يكشف "الخلطة السحرية" للفوز على ويلز من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة
شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 09:16 صباحاً - وصف مدرب منتخب إنجلترا غاريث ساوثغيث، مباراة فريقه القادمة مع ويلز، اليوم الثلاثاء، بأنها لن تكون سهلة، متوقعا لقاء قويا بين الطرفين.
واعتبر ساوثغيث مباراة "الأسود الثلاثة" مع ويلز "مصيرية"، لأنها ستحدد مصير المنتخبين في كأس العالم.
وقال المدرب الإنجليزي: "يتمتع لاعبونا بخبرة في مثل هذه المباريات. روح التحدي موجودة، وعلينا ألا نستهين أبدا بالخصم".
ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية عن ساوثغيت قوله: "هناك 32 منتخبا في مونديال قطر، منهم 26 في أزمة حاليا. إنها كأس العالم، وكل فريق سيبذل أقصى ما يمكن بهذه الجولة الحاسمة".
وتابع: "علينا التأقلم مع الوضع الحالي في مجموعتنا، وأن نكون أقوياء وهادئين لتجاوز ويلز وبلوغ المرحلة التالية. لا تخوض جميع المباريات وأنت بدون أي ضغوط، وهي ميزة تبعث فيك الطموح".
وعن تقييمه لمنتخب ويلز، قال ساوثغيت: "نواجه خصما متحمسا للغاية، ويرغب بشدة أن يفوز على إنجلترا".
وشدد ساوثغيت على ضرورة إيجاد توازن بين "الانتصار الكبير على إيران والمأزق مع الولايات المتحدة. لا توجد مباراتان متماثلتان. علينا التركيز على أدائنا واللعب بشكل جيد بحيث نستفيد من دروس اللقاءين السابقين، مع الاهتمام بالجانب الهجومي"
سجل قوي
- يعوّل المنتخب الإنجليزي على سجله ضد جاره الويلزي الذي خرج مهزوما من المواجهات الست الأخيرة، بينها واحدة في نهائيات كأس أوروبا 2016 (1-2 في الدور الأول) وآخرها ودية صفر-3 في أكتوبر 2020.
- يمتلك المنتخب الإنجليزي، الساعي للفوز باللقب للمرة الثانية في تاريخه، بعد عام 1966، الحظ الأوفر في التأهل، إذ يكفيه التعادل مع ويلز للصعود رسميا للدور التالي، دون النظر لنتيجة مباراة أميركا وإيران.
- في المقابل، تبدو مهمة ويلز، الذي يشارك في المونديال للمرة الثانية في تاريخه، هي الأصعب في اجتياز دور المجموعات، حيث يتعين عليه الفوز على إنجلترا بفارق 4 أهداف، دون النظر للقاء الآخر بالمجموعة، حتى يتساوى معه في رصيد 4 نقاط، ويتفوق عليه بفارق الأهداف.
نرجو ان نكون قد وفقنا في نقل التفاصيل الكاملة الخاصة بخبر ساوثغيت يكشف "الخلطة السحرية" للفوز على ويلز .. في رعاية الله وحفظة