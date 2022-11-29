العالم اليوم - نظام غذائي يقلل مخاطر سرطان شائع عند الرجال

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 08:18 صباحاً - وجدت دراسة حديثة أن تناول نظام غذائي نباتي صحي يمكن أن يقلل من خطر الإصابة بسرطان الأمعاء بمقدار الخمس، وذلك فقط عند الرجال.

وبحسب "ذا صن"، وجد العلماء في جامعة "كيونغ هي" في كوريا الجنوبية أن احتمالية الإصابة بسرطان القولون والمستقيم كانت أقل بنسبة 22 في المئة لدى الرجال الذين تناولوا الكثير من الفاكهة والخضروات، مقارنة بمن يأكلون أقل.

بدوره، قال مؤلف الدراسة البروفيسور جيهي كيم: "مضادات الأكسدة الموجودة في الفواكه والخضروات والحبوب الكاملة يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم".

والرجال أكثر عرضة للإصابة بسرطان الأمعاء من النساء، وهذا يمكن أن يفسر سبب ارتباط تناول كميات أكبر من الأطعمة النباتية الصحية بتقليل المخاطر لدى الرجال بشكل أكبر.

وتابع المشاركون في الدراسة ما أكلوه وشربوه لمدة عام، وصنف الباحثون وجباتهم الغذائية وفقا لمدى صحتهم.

وأظهرت النتائج أن أقل حالات الإصابة بالسرطان على مدى 19 عاما كانت لدى الرجال الذين تناولوا أكثر الأنظمة الغذائية الصحية النباتية.

وتشمل الأطعمة النباتية الصحية الفواكه والخضروات الطازجة والحبوب مثل الشوفان والقمح والأرز البني.