العالم اليوم - إيلون ماسك قد يخسر مكان "تويتر" في هذا المتجر

انتم الان تتابعون خبر إيلون ماسك قد يخسر مكان "تويتر" في هذا المتجر من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 08:18 صباحاً - لا تكاد الأخبار المتعلقة بإيلون ماسك وشركته "تويتر" تخبو حتى تشتعل من جديد، حيث اتهم مؤخرا شركة "آبل"، بالتهديد لإزالة "تويتر" من متجر التطبيقات الخاص بها، دون إبداء سبب واضح.

وقال ماسك إن صناع "آيفون"، قد توقفوا عن الإعلان على منصة "تويتر"، مما دفعه للتساؤل عما إذا كانت المجموعة التكنولوجية تكره حرية التعبير.

وعندما سأله أحد الصحفيين عما إذا كانت "آبل"، تهدد وجود "تويتر"، في متجر التطبيقات، أجاب ماسك بـ "نعم".

وفي وقت سابق من هذا الشهر، قام فيل سشيللير، المسؤول عن متجر "آبل"، بحذف حساب "تويتر" الخاص به في خطوة أثارت على الفور تكهنات بأن علاقة ماسك التجارية مع "آبل" أصبحت متوترة.

وأنفقت شركة "آبل" ما يقدر بنحو 131.600 دولار على إعلانات "تويتر" بين 10 نوفمبر و16 نوفمبر، بانخفاض عن 220.800 دولار بين 16 أكتوبر و22 أكتوبر، وذلك في الأسبوع السابق لإغلاق ماسك لصفقة "تويتر".