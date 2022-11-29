العالم اليوم - رودريغو يتحدث عن "دكة البدلاء".. ويشرح قصة هدف كاسيميرو

انتم الان تتابعون خبر رودريغو يتحدث عن "دكة البدلاء".. ويشرح قصة هدف كاسيميرو من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 07:20 صباحاً - تحدث رودريغو نجم منتخب البرازيل "برضا" عن بقائه على مقاعد البلاد، خلال مباراتي "راقصي السامبا" في كأس العالم 2022 أمام صربيا وسويسرا.

وقال مهاجم ريال مدريد الإسباني بعد مساهمته في فوز البرازيل على سويسرا بهدف نظيف، الإثنين: "أنا جاهز في أي وقت يريدني به المدرب سواء في المباراة المقبلة أو التي تليها. أنا متاح وأتدرب بشكل جيد وأستعد".

وأضاف رودريغو في حديث أجراه معه أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدو، ونشره موقع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا): "إنه كأس العالم، لذلك عندما تأتي الفرصة في أي لحظة عليّ أن أكون مستعدا. حياتي هكذا دائما فالأشياء تحدث بسرعة. وصلت إلى ريال مدريد في عمر 18 عاما ولم يكن لديّ وقت للتحضير. عليك أن تصل جاهزا".

وتأهلت البرازيل بالفعل إلى دور الـ16 بفوزها على سويسرا، بعد أن حققت انتصارا في أول مباراة أمام صربيا بنتيجة 2-صفر وقدمت أداء ممتعا.

وتتبقى لبطل كأس العالم 5 مرات، مباراة أخيرة في مرحلة المجموعات أمام الكاميرون، حيث يمكن للمدير الفني تيتي إراحة الأساسيين، مع استمرار غياب نجم الفريق نيمار للإصابة.

وعن إمكانية بدء اللقاء المقبل أساسيا، قال رودريغو: "نعم أنا جاهز لو أتيحت لي الفرصة للبدء. أنا مستعد عقليا للعب. للأسف نيمار غائب وهذا شيء لم نتمناه. نتمنى له ولدانيلو (المصاب أيضا) العودة بأسرع ما يمكن".

وتابع: "لكن حتى إن لم يتمكنا من العودة، فنحن سنبذل قصارى جهدنا للفوز بكل مباراة".

كما تحدث رودريغو عن قصة الهدف الذي سجله كاسيميرو أمام سويسرا من صناعته في الدقيقة 83، موضحا: "كما قلت أنا أتحدث كثيرا مع كاسيميرو في الملعب. دائما يمرر لي الكرة فأردها له".

وقال زميل كاسيميرو سابقا في الفريق الملكي: "في هذه المرة قلت له اتركها. تركها وكان خاليا من الرقابة مجددا. مررتها له وسددها بشكل جيد ومنحنا الفوز".