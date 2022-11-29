الرئيس الألمانى: دعوات وقف إطلاق النار فى أوكرانيا غير مجدية حاليا

جدة - نرمين السيد - وقال شتاينماير لوكالة "دويتشه فيله" الألمانية: "أى دعوات لوقف إطلاق النار ليست جادة الآن.. الهدنة فى هذه اللحظة تعنى فى الواقع الاعتراف بالظلم الذى حدث بالفعل، وهذا لا يمكن أن يكون هدف وقف إطلاق النار.. للأسف على أن أقول إننى لا أرى مخرجا فى الوقت الحالي".

وأشار شتاينماير، إلى أن الضمانات الأمنية لأوكرانيا غير مفهومة، موضحا: "ما زلنا فى المرحلة التى لا نستطيع أن نقول فيها بالضبط كيف يمكن أن تبدو مثل هذه الضمانات الأمنية، ومن سيوفرها وماذا يجب أن يكون محتواها.. نظرا لعدم ظهور مؤشرات على نهاية الأعمال القتالية، فلا يمكن حتى الآن صياغة ضمانات أمنية".