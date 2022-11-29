الاحتلال الإسرائيلى يعتقل فتاة فلسطينية لدى زيارتها شقيقها بالسجن

جدة - نرمين السيد - وقال نادى الأسير الفلسطينى -فى بيان صحفى- إن قوات الاحتلال اعتقلت الفتاة "حلا طلال سرور" (16 عامًا) من بلدة (نعلين) غرب رام الله، خلال زيارة شقيقها الأسير خالد، حيث جرى تحويلها للتحقيق فى "بئر السبع"، وفقًا للمعلومات الأولية.

والأسير خالد سرور معتقل منذ عام ونصف، وما يزال موقوفًا، ولها شقيق آخر معتقل، واسمه عمر، ويقبع فى سجن "عوفر".