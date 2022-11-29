مسؤول فرنسى: ماكرون سيناقش الأزمة الروسية الأوكرانية مع بايدن خلال لقائهما

جدة - نرمين السيد - وقالت قناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية إنه من المقرر أن يصل الرئيس الفرنسى ماكرون إلى واشنطن العاصمة مساء الثلاثاء المقبل، موضحة أنه سيكون لديه عدد من جلسات الحوار التى ستركز على الفضاء والتنوع البيولوجى والمناخ والطاقة النووية.

وأضاف المسئول الفرنسي، الذى لم تشر القناة الأمريكية إلى اسمه، أن المناقشات السياسية ستبدأ فى البيت الأبيض صباح الخميس المقبل بعد مراسم الاستقبال كما أنه سيعقب المناقشات الخاصة مؤتمرا صحفيا بين ماكرون والرئيس الأمريكى جو بايدن.