العالم اليوم - "شيئان مهمان".. أوكرانيا تكشف عن أبرز احتياجاتها الحالية

انتم الان تتابعون خبر "شيئان مهمان".. أوكرانيا تكشف عن أبرز احتياجاتها الحالية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 29 نوفمبر 2022 02:22 صباحاً - قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا أمام تجمع يضم 7 وزراء خارجية من دول الشمال الأوروبي ودول البلطيق، الإثنين، إن بلاده بحاجة إلى محولات كهربائية ودفاعات جوية محسنة لصد الضربات الجوية الروسية على البنية التحتية للطاقة.

وكان كوليبا محاطا بمسؤولين من إستونيا وفنلندا وأيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج والسويد، قبل اجتماع وزراء خارجية حلف شمال الأطلسي (ناتو) في بوخارست يومي الثلاثاء والأربعاء.

وقال كوليبا في مؤتمر صحفي: "لاستعادة النظام نحتاج إلى شيئين. نحن بحاجة إلى محولات. هذا أكبر عنصر يتعين استعادته في البنية التحتية للطاقة. ونحتاج إلى دفاع جوي يسمح لنا بإسقاط الصواريخ الروسية التي تستهدف بنيتنا التحتية".

وجاءت تصريحات الوزير الأوكراني في الوقت الذي يسعى به عمال المرافق في البلاد لاستعادة الطاقة والخدمات الأخرى، في أعقاب الهجمات الروسية الأخيرة الأسبوع الماضي.

وأضاف: "لكن من المهم أيضا أن يكون لدينا وفود مثل هذه في أوكرانيا. وعليه نقدم الشكر لزملائنا".

وأصدر الوزراء بيانا مشتركا بعد محادثاتهم دعوا فيه إلى بذل جهود لتحسين الدفاعات الجوية الأوكرانية، وقالوا إن مبادئ السيادة وتساوي جميع الدول سيكونان تحت التهديد ما لم تُواجَه روسيا برد حازم على هجماتها.

وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية الإستوني أورماس راينسالو في مقابلة مع "رويترز"، إن على الدول الغربية تعزيز دعمها لكييف.

وأضاف: "أقوى رسالة من هذه الزيارة هي أنه يتعين أن تكسب أوكرانيا هذه الحرب وبالتالي يجب أن تعزيز الدعم الغربي. وزيادة الأسلحة الثقيلة من دون أي محاذير سياسية، بما في ذلك الصواريخ بعيدة المدى أيضا".

ودعا إلى حزمة أقوى من العقوبات على روسيا، وفرض عزلة أكبر على موسكو، وإنشاء "محكمة دولية بشأن جريمة العدوان" الذي شنته روسيا.

وأطلقت روسيا أحدث وابل من الضربات الصاروخية على البنية التحتية الأوكرانية يوم الأربعاء الماضي، مما تسبب في انقطاع التيار الكهربائي في أنحاء البلاد.