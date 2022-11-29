جدة - نرمين السيد - ووفقًا لقناة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، قال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، إن منسقة الشؤون الإنسانية دينيس براون زارت المدينتين الجنوبيتين خلال عطلة نهاية الأسبوع.
وأضاف دوجاريك أن براون أوضحت أن الأشخاص الفارين من خيرسون يذهبون إلى ميكولايف.
وأوضحت "سى إن إن" أن ما يقرب من ربع مليون شخص فى ميكولايف وحدها يواجهون نقصًا فى التدفئة والمياه والطاقة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الأمم المتحدة تبدى قلقها إزاء الوضع فى مدينتى ميكولايف وخيرسون بأوكرانيا على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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