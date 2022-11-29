تونس وكوريا الجنوبية تبحثان التعاون فى البنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة

جدة - نرمين السيد - بحثت وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفرانى، اليوم الإثنين، مع سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس صن نامكوك، التعاون فى مجالات البنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة.





وتناول الجانبان متابعة التقدم فى مشروع منظومة المعلومات العقارية بتونس TLIS، الذى يتم تمويله من قبل جمهورية كوريا الجنوبية، إضافة إلى فرص التعاون الجديدة فى المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فى مجال البنية التحتية والتكنولوجيات الحديثة.

وأكدت الوزيرة التونسية، أهمية مشروع منظومة التصرف فى المعلومات العقارية، وما سيحدثه من نقلة نوعية فى القطاع العقارى.

ومن جانبه، ثمن سفير جمهورية كوريا الجنوبية بتونس، علاقات التعاون بين البلدين وما أثمرته من إنجازات فى مختلف القطاعات والمجالات، لاسيما منها فى مجال الرقمنة.