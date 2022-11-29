جدة - نرمين السيد - أكد الرئيس التونسى قيس سعيد، ضرورة الالتزام بالمواعيد والإسراع بتنفيذ المشروعات الكبرى فى البلاد، جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم الاثنين، مع وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفرانى الزنزرى.





وذكر بيان للرئاسة التونسية أنه تم خلال اللقاء التطرق أيضًا إلى مشروع طريق "تونس - جلمة" الذى سيليه مشروع طريق "تونس - سيدى بوزيد" ومنها إلى قفصة، فضلًا عن تقدم الأعمال بطريق "قابس – مدنين" الذى سيدخل حيز الخدمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل. وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن مثل هذه المشروعات والطرق من شأنها التحفيز على الاستثمار فى الجهات المعنية التى بقيت لعقود طويلة تشكو من صعوبة التنقل وصعوبة إنشاء مشروعات اقتصادية واجتماعية.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس التونسى يؤكد ضرورة الإسراع فى تنفيذ المشروعات الكبرى على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.