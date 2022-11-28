إستونيا: لابد أن تضاعف الدول الأوروبية حجم الإنفاق الدفاعي

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 28 نوفمبر 2022 11:25 مساءً - قال وزير خارجية إستونيا أورماس رينسالو، الإثنين، إنه يتعين على الدول الأوروبية مضاعفة حجم إنفاقها الدفاعي بسبب الحرب الروسية في أوكرانيا، مضيفاً أن بلاده تعتزم زيادة الإنفاق الدفاعي إلى 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأدلى رينسالو بهذه التصريحات في مقابلة مع "رويترز" خلال زيارة يقوم بها لكييف مع ستة وزراء خارجية آخرين.

وأضاف رينسالو: "نود أن تضاعف الدول الأوروبية إنفاقها الدفاعي في وقت الحرب الأوكرانية وبعدها، وسننفق 3% من ناتجنا المحلي الإجمالي على الدفاع الوطني".