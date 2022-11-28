عاجل.. الاتحاد الأوروبى يفشل فى وضع سقف لأسعار النفط الروسى

جدة - نرمين السيد - وحذر الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، قبل أيام، من أن الخطط الغربية لفرض سقف أسعار النفط قد يكون لها عواقب وخيمة على أسواق الطاقة.

وخلال اتصال هاتفى أجراه الرئيس الروسى مع رئيس الوزراء العراقى محمد شياع السودانى، شدد بوتين على أن مثل هذه التصرفات تتعارض مع مبادئ علاقات السوق ومن المرجح أن تؤدى إلى عواقب وخيمة على أسواق الطاقة العالمية.

وقدم الجانبان تقييما إيجابيا للعمل المشترك بمشاركة روسيا والعراق فى إطار "أوبك+"، مما يجعل من الممكن ضمان استقرار سوق النفط العالمية.