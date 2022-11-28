«القاهرة الإخبارية»: شركات الأسلحة الأمريكية تحقق أرباحا من حرب أوكرانيا

جدة - نرمين السيد - قال حسين مشيك، مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" فى روسيا، إن شركات بيع الأسلحة الأمريكية تحقق أرباحًا هائلة من الحرب الروسية الأوكرانية، ببيعها الأسلحة إلى الدول الأوروبية، التى بدورها تمد بها أوكرانيا، فضلا عن بيع أمريكا للنفط إلى أوروبا بأسعار مرتفعة جدا مقارنة بأسعار النفط الروسى.





وأضاف مراسل قناة "القاهرة الإخبارية" من روسيا، خلال برنامج "المراقب" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية" أن السلطات فى موسكو تؤكد منذ بداية الأزمة الروسية الأوكرانية، أن الولايات المتحدة الأمريكية هى المستفيد الأكبر من إطالة أمد الصراع؛ لأنها تحقق مكاسب اقتصادية وجيوسياسية. وأوضح أن موسكو تحذر مرارا وتكرارا من أن واشنطن هدفها إطالة أمد النزاع لتحقيق مزيد من المكاسب الاقتصادية، وتعرب عن آمالها أن يعود القادة الأوربيون إلى رشدهم، ويتخذوا قرارات سليمة تجاه التعامل مع روسيا، حيث ترى القيادة الروسية أن قرارات زعماء القارة العجوز تنعكس سلبًا على شعوبهم أكثر من انعكاسها على موسكو. ولفت إلى أن الاقتصاد الروسى تأثر بالعقوبات الغربية التى فُرضت عليه، غير أن البيانات الرسمة الصادرة من موسكو تؤكد أن الاقتصاد الروسى استطاع تجاوز العقوبات والتغلب عليها، فى ظل الوعود التى قطعها الرئيس الروسى فلاديمير بوتين أن الاقتصاد سيكون أفضل فى السنوات المقبلة.

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