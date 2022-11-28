الرئيس التونسى يؤكد ضرورة الإسراع بتنفيذ المشروعات الكبرى

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال لقاء الرئيس قيس سعيد، مساء اليوم الإثنين، مع وزيرة التجهيز والإسكان التونسية سارة الزعفرانى الزنزرى.

وذكر بيان للرئاسة التونسية أنه تم خلال اللقاء التطرق أيضًا إلى مشروع طريق "تونس - جلمة" الذى سيليه مشروع طريق "تونس - سيدى بوزيد" ومنها إلى قفصة، فضلًا عن تقدم الأعمال بطريق "قابس – مدنين" الذى سيدخل حيز الخدمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام المقبل.

وأشار الرئيس قيس سعيد إلى أن مثل هذه المشروعات والطرق من شأنها التحفيز على الاستثمار فى الجهات المعنية التى بقيت لعقود طويلة تشكو من صعوبة التنقل وصعوبة إنشاء مشروعات اقتصادية واجتماعية.