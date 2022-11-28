قائد الجيش اللبنانى يبحث مع وفد أمريكى علاقات التعاون

جدة - نرمين السيد - بحث قائد الجيش اللبنانى العماد جوزاف عون، علاقات التعاون مع الجيش الأمريكى؛ وذلك خلال استقباله اليوم الاثنين لوفد من الكونجرس الأمريكى برئاسة النائب مارك تاكاتو وعضوية النائبين كولن الريد وكاتى بورتر، بحضور السفيرة الأمريكية دوروثى شيا.





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