وفد الكونجرس الأمريكى يؤكد التزام الولايات المتحدة بمساعدة لبنان

جدة - نرمين السيد - أكد وفد من الكونجرس الأمريكى التزام الولايات المتحدة الدائم بمساعدة لبنان فى المجالات كافة، مشيدًا بقدرات وكفاءة الجيش اللبنانى والثقة الكبيرة التى يحظى بها من الشعب اللبنانى.





جاء ذلك خلال استقبال وزير الدفاع الوطنى اللبنانى موريس سليم فى مكتبه فى اليرزة فى بلدة بعبدا، اليوم الاثنين، لوفد من الكونجرس الأمريكى برئاسة النائب مارك تاكانو فى حضور السفيرة الأمريكية دوروثى شيا. وشدد الوفد الأمريكى، خلال اللقاء، على أهمية انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة، وإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد الدولى والمضى بالإصلاحات اللازمة. ومن جانبه، وجه وزير الدفاع اللبنانى الشكر للولايات المتحدة على دعمها الدائم للجيش اللبنانى، مبديًا اعتزازه باحترافية الجيش وتفانيه فى تنفيذ المهام التى يقوم بها متخطيًا التحديات الناتجة عن الأزمة المالية الحالية فى البلاد.

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