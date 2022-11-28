كاتبة صحفية لـ«القاهرة الإخبارية»: ارتفاع معدلات العنف ضد المرأة فى أوروبا

جدة - نرمين السيد - وأضافت خلال مداخلة ببرنامج "مطروح للنقاش" الذى تقدمه الإعلامية إيمان الحويزى على شاشة "القاهرة الإخبارية": "العنف متزايد فى بريطانيا بسبب كوفيد 19 والأزمة الاقتصادية، وهناك معدلات قياسية، وينطبق ذلك على الكثير من دول العالم".
وتابعت "بالتأكيد هناك صعوبة لمواجهة هذه الظاهرة بل وهناك صعوبة فى دراسة هذه الظاهرة، فأول دراسة كبرى أجريت عام 2005 وأجرتها منظمة الصحة العالمية، ولم تكن هذه الدراسة بالضرورة ممثلة لكل دول العالم بل كان بها عشرات الآلاف من النساء من الدول المختلفة، وهناك صعوبة فى تعريف العنف على مستوى دولى".
وتابعت أن هناك فى هذه اللحظة 4 حالات عنف ضد النساء فى قارات مختلفة حسب الإحصاءات الدولية، وتعريف العنف ضد النساء فى قارات العالم مختلف لأن ما يراه البعض عنفا ضد المرأة يختلف حسب الطبقات والديانات والثقافات يراه البعض نوعا من التأديب أو فرض السيطرة الذكورية، وهناك عدد من الحالات فى بريطانيا لا تجرى فيها المحاكمة بسبب صعوبة الأدلة وينطبق أيضا ذلك على مصر.
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