العالم اليوم - هل سجل رونالدو في شباك أوروغواي؟ الفيفا يحسم الجدل

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شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 11:18 مساءً - بعد الهدف الأول للبرتغال في مرمى أوروغواي بالمجموعة الثامنة، ثارت تساؤلات بشأن ما إذا كان كريستيانو رونالدو لمس الكرة برأسه، أم أنها اتجهت مباشرة نحو شباك سيرجيو روشيت ألفاريز.

وأرسل برونو فيرنانديز كرة عرضية ارتقى لها رونالدو لتسكن الشباك، معلنة عن هدف اللقاء الأول، وانطلق بعدها رونالدو في فرحة جنونية مما أعطى إيحاء بأنه صاحب الهدف.

لكن بعد تسجيل الهدف باسم رونالدو كشفت الإعادة الدقيقة أن الكرة لم تلمس رأسه، ليقرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) نسب الهدف لفيرنانديز على موقعه الرسمي وحساباته على منصات التواصل.

وقال الفيفا في تغريدة على "تويتر": "الهدف سجل رسميا باسم برونو فيرنانديز"، وذلك بعد تغريدة أولى أشارت إلى أن رونالدو هو من سجل الهدف.

وفي الجولة الأولى، دخل رونالدو تاريخ كأس العالم بهدفه في شباك غانا، حيث أصبح أول لاعب يسجل في 5 نسخ من المونديال.

ويعني فوز البرتغال على أوروغواي تأهل رونالدو ورفاقه رسميا إلى دور الـ16، بينما تقرر الجولة المقبلة الأخيرة المنتخب الذي سيرافقهم، إما أوروغواي أو غانا أو كوريا الجنوبية.