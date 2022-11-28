واشنطن: مستعدون للمفاوضات النووية مع روسيا قريبا

جدة - نرمين السيد - ومن المقرر أن تستضيف القاهرة محادثات معاهدة ستارت فى 29 نوفمبر.
وقبل أيام، صرح نائب وزير الخارجية الروسى، بأن أولى اجتماعات اللجنة الاستشارية الروسية الأمريكية بشأن معاهدة "ستارت" ستُعقد فى القاهرة نهاية شهر نوفمبر الجارى.
وقال: "ما زالت لدينا اتصالات مع الأمريكيين بشأن مسارات أخرى، بينها ما يعرف باللجنة الاستشارية الثنائية حول معاهدة ستارت، وسنعقد اجتماعًا بشأن المعاهدة فى القاهرة من 29 نوفمبر حتى 6 ديسمبر المقبل".
ومعاهدة ستارت الجديدة هى معاهدة لتخفيض الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة والاتحاد الروسى، وتعرف باسمها الرسمى: "تدابير زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها".
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