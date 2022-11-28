أبو الغيط يؤكد لعقيلة صالح دعم الجامعة العربية للعملية السياسية فى ليبيا

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، اليوم الإثنين، بمقر الأمانة العامة للجامعة، المستشار عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبا، وشهد اللقاء تبادل وجهات النظر بشأن تطورات الوضع فى ليبيا.





وصرح جمال رشدى المتحدث الرسمى باسم الامين العام أن أبو الغيط جدّد خلال المقابلة، دعم جامعة الدول العربية لكل ما من شأنه الدفع قدماً بمسار العملية السياسية فى البلاد، وفى مقدمة ذلك استئناف الحوار حول وضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها الانتخابات. كما شدّد الأمين العام كذلك على أهمية السعى الجاد من قبل جميع الفاعلين الليبيين لإنهاء كافة المظاهر التى تهدد وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها. وأوضح رشدى أن أبو الغيط رحب بما ذكره رئيس مجلس النواب من أهمية دور جامعة الدول العربية فى الملف الليبى، من خلال دعمها للجهود الساعية إلى دفع الحوار بين الليبيين، وصولاً إلى بلورة رؤية توافقية وبيئة مواتية لإجراء الانتخابات المنتظرة.

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