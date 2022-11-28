وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه من جهة أخرى يجب أن نفهم أن بعض دول الاتحاد السوفيتى السابق سياساتها أقرب للدول الغربية وموقفها تجاه الملفات الدولية والسياسة الخارجية مختلف تماما بما يخص الملف الأوكرانى وما يخص ضم المناطق الأوكرانية لروسيا بعد الاستفتاء.
وتابع أن العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق ليست فى أفضل حال، كما أنه من الواضح أن التوجه نحو آسيا الوسطى هو الحل الوحيد أمام روسيا فى الوقت الحالى بسبب الضغوطات التى تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكة على دول الاتحاد الأوروبى لكى تفرض مزيدا من العقوبات بسب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.
واستطرد أن الرئيس الروسى يرى أن دول آسيا الوسطى هى دول يمكن أن تساعد روسيا لتخطى جزء من العقوبات الغربية بحكم كونها أقرب لروسيا من الدول الغربية وأكيد هناك تأثير من قبل الولايات المتحدة على هذه الدول لتغير من موقفها السياسى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر محلل سياسى: العلاقات بين روسيا والدول السوفيتية السابقة ليست فى أفضل حال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.