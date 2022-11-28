محلل سياسى: العلاقات بين روسيا والدول السوفيتية السابقة ليست فى أفضل حال

جدة - نرمين السيد - قال المحلل السياسى ديمترى بريجع، إن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، يرى أن دول الاتحاد السوفيتى السابق يمكن أن تلعب دورا مهما فى تطوير أو تخطى العقوبات التى فرضت على روسيا من الغرب والتى هدفها الأساسى ضرب الاقتصاد الروسى.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أنه من جهة أخرى يجب أن نفهم أن بعض دول الاتحاد السوفيتى السابق سياساتها أقرب للدول الغربية وموقفها تجاه الملفات الدولية والسياسة الخارجية مختلف تماما بما يخص الملف الأوكرانى وما يخص ضم المناطق الأوكرانية لروسيا بعد الاستفتاء.

وتابع أن العلاقات بين روسيا ودول الاتحاد السوفيتى السابق ليست فى أفضل حال، كما أنه من الواضح أن التوجه نحو آسيا الوسطى هو الحل الوحيد أمام روسيا فى الوقت الحالى بسبب الضغوطات التى تمارس من قبل الولايات المتحدة الأمريكة على دول الاتحاد الأوروبى لكى تفرض مزيدا من العقوبات بسب العملية العسكرية الروسية على أوكرانيا.

واستطرد أن الرئيس الروسى يرى أن دول آسيا الوسطى هى دول يمكن أن تساعد روسيا لتخطى جزء من العقوبات الغربية بحكم كونها أقرب لروسيا من الدول الغربية وأكيد هناك تأثير من قبل الولايات المتحدة على هذه الدول لتغير من موقفها السياسى.