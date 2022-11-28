العالم اليوم - بالتفصيل.. هذه فرص العرب ببلوغ دور الـ16 في المونديال

انتم الان تتابعون خبر بالتفصيل.. هذه فرص العرب ببلوغ دور الـ16 في المونديال من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 09:22 مساءً - تتمسك 3 منتخبات عربية، بفرص التأهل لدور الـ16 من مونديال 2022، بعد انتهاء الجولة الثانية من دور المجموعات، فما هي فرص كل منهم بالتفصيل؟

المنتخب القطري هو المنتخب العربي الوحيد الذي ودع المونديال، بينما يتمسك المنتخب التونسي بأمل "ضئيل"، بينما تبدو الفرصة مواتية لكل من السعودية والمغرب بالتأهل للدور المقبل.

كيف يستطيع كل من المنتخبات العربية العبور من دور المجموعات في المباراة الأخيرة؟

قطر

ودعت المونديال ولا فرصة لها بالتأهل لدور الـ16.

تونس

تتأهل تونس لدور الـ16 في حال الانتصار على فرنسا، وتعادل أستراليا والدنمارك.

تتأهل تونس لدور الـ16 في حال الانتصار على فرنسا، وانتصار الدنمارك على أستراليا، بشرط أن يكون انتصار تونس أكبر من انتصار الدنمارك من ناحية فارق الأهداف.

السعودية

تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال الانتصار على المكسيك.

تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال التعادل مع المكسيك، وانتصار بولندا على الأرجنتين.

تتأهل السعودية لدور الـ16 في حال التعادل مع المكسيك، وانتصار الأرجنتين على بولندا بفارق 4 أهداف.

المغرب