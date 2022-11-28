عاجل.. ارتفاع حصيلة هجوم استهدف فندقا بالصومال إلى 15 قتيلا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشرطة الصومالية - حسبما نقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بى بى سى" اليوم الإثنين - إن من بين الضحايا القتلى 8 مدنيين لقوا مصرعهم خلال الحصار، مضيفة أن القوات الصومالية أنهت قتالاً استمر أكثر من 20 ساعة بهدف استعادة السيطرة على الفندق الذى استولى عليه مسلحون مساء أمس.

وأشارت الشرطة إلى أن جنديًا لقى مصرعه بالإضافة إلى 6 عناصر تابعين للحركة الإرهابية خلال الحصار، فيما تم إنقاذ 60 شخصًا آخرين من الفندق.

كما أفادت تقارير، فى وقت سابق، بإصابة وزير الأمن الداخلى الصومالى، محمد أحمد، ونجاة وزير البيئة، آدم هيرسى، خلال الحادث.