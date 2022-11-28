عاجل- الشرطة الصومالية تعلن انتهاء حصار مسلحين لفندق بمقدشيو

جدة - نرمين السيد - ولفت بيان الشرطة الصومالية، بحسب ما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، فى نبأ عاجل منذ قليل، إلى سقوط 8 قتلى من المدنيين بالإضافة إلى إنقاذ 60 شخصًا خلال عملية الحصار على الفندق.

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