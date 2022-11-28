رئيس النواب الأردنى: ندعم كل خطوة تعزز من وحدة اليمن وأمنه واستقراره

جدة - نرمين السيد - وقال الصفدى - خلال لقائه، اليوم الاثنين فى مكتبه، برئيس مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الدكتور رشاد العليمى - "إننا نقف إلى جانب الأشقاء ونساند الحكومة الشرعية فى اليمن، بما يحقق مساعيهم بعودة الأمن والاستقرار وضمان وحدة البلاد".

وشدد على أهمية الحل السياسى فى اليمن، معربا عن رفض الأردن التام للتدخل فى شئون اليمن الداخلية، ودعم المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطنى، وقرارات مجلس الأمن الدولى ذات الصلة بالوضع فى اليمن.

ومن جهته، ثمن العليمى دور الأردن بقيادة الملك عبدالله الثانى فى الدعم الدائم لليمن والوقوف إلى جانب شعبه، مؤكدا أن بلاده أحوج ما تكون إلى التضامن العربى الذى يساندها فى مواجهة الميليشيات التى تنتهك الأرض والإنسان والموارد اليمنية.