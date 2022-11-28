محلل سياسى يوضح لـ«القاهرة الإخبارية» الفرق بين طالبان أفغانستان وباكستان

جدة - نرمين السيد - قال الكاتب والمحلل السياسى هيثم ناصر، إن هناك تدخل باكستانى وهندى، وكذلك تدخل من بعض دول وسط آسيا فى أفغانستان، ولكن إعطاء أهمية كبرى للدور الباكستانى يرجع إلى الخلفية التاريخية، حيث أن باكستان كان لها دور كبير فى فترة الحرب ضد الاتحاد السوفيتى فى الثمانينات وبعدها مرحلة الكراسى الموسيقية وتداول السلطة بين أحزاب المجاهدين ثم وصول طالبان للسلطة.





وأضاف خلال مداخلة هاتفية بالفقرة الإخبارية بشاشة "القاهرة الإخبارية"، أن باكستان لديها قنوات للتفاهم مع طالبان الأفغانية أكثر من الدول المجاورة لكن فى المقابل باكستان كحكومة ترفض ذلك، "قبل 6 أشهر وزير خارجية باكستان قدم للأمم المتحدة ملفا مفصلا عن التمويل الهندى لحركة طالبان الباكستانية التى تتخذ من الأراضى الأفغانية معاقلا لها، وتتهم باكستان الهند بتحفيز وتمويل ومساعدة طالبان من أجل زعزعة الأمن فى باكستان، والقيام بعمليات عسكرية تضر بالأمن الباكستانى". وتابع: "هناك معادلتان مختلفتان تتعلق بطالبان الأفغانية وطالبان الباكستانية، فالأولى كانت تحارب ضد احتلال أجنبى وكانت تتمتع بمصداقية لذلك حصلت على دعم محلى وإقليمى، أما الأخرى فلا تتمتع بشعبية لأنها تهدد كيان ووجود الدولة القائمة".

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