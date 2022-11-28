«القاهرة الإخبارية»: حكومة باكستان توقعت بيان طالبان.. والجيش أكد جاهزيته

جدة - نرمين السيد - قالت الحكومة الباكستانية، اليوم الإثنين، إنها توقعت إعلان حركة طالبان بشأن انتهاء وقف إطلاق النار فى البلاد، حسبما أفاد مراسل "القاهرة الإخبارية" فى إسلام آباد، منذ قليل.





وبحسب مراسل "القاهرة الإخبارية"، فقد أكد الجيش الباكستانى جاهزيته لحفظ الأمن فى البلاد، فى مواجهة العمليات الإرهابية التى تقودها طالبان باكستان. وأعلنت حركة طالبان باكستان فى بيان لها، اليوم الإثنين، انتهاء وقف إطلاق النار الموقع مع الحكومة الباكستانية، وأمرت الحركة الإرهابية مقاتليها بشن هجمات فى أنحاء البلاد.

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