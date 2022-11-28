العالم اليوم - "نجوم غانا" تسطع في سماء المونديال وتقهر كوريا

انتم الان تتابعون خبر "نجوم غانا" تسطع في سماء المونديال وتقهر كوريا من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - استمرت الإثارة "الإفريقية" يوم الاثنين في مونديال 2022، وكانت "النجوم السوداء" بطلة السهر بانتصار صعب على كوريا الجنوبية ضمن منافسات المجموعة الثامنة.

مونديال 2022:

المباراة: غانا 3-2 كوريا الجنوبية

الملعب: استاد المدينة التعليمية

المدينة: الريان

الدور الأول

المجموعة الثامنة

الحكم: الإنجليزي أنتوني تايلور

الأهداف: غانا: محمد ساليسو (24) محمد قدوس (34)(69). كوريا الجنوبية: غو سونغ تشو (58)(61).

وحقق المنتخب الغاني انتصاره الأول في المونديال، بنتيجة 3-2، على منتخب كوريا الجنوبية، في مباراة لا تقل إثارة عن موقعة الكاميرون وصربيا التي سبقتها.

وحافظ المنتخب الغاني على آماله بالتأهل، بانتصار مهم على الخصم الكوري المنظم، في مباراة تألق فيها نجم أياكس مستردام محمد قدوس.

وسجل مدافع ساوثهامبتون محمد ساليسوا أول الأهداف لغانا، وأضاف قدوس الثاني، وبينما بدت أن المباراة أصبحت مضمونة للغانيين، خطف المهاجم الكوري غو سونغ تشو هدفين في غضون 3 دقائق.

إلا أن الكلمة الأخيرة كانت لقدوس، الذي رد بهدف ثالث في الدقيقة 69، توج به المجهود الهجومي الرائع للغانيين.

ووضع منتخب كوريا الجنوبية نفسه في "مأزق"، إذ عليه الآن الانتصار على البرتغال في المباراة الأخيرة.

أما غانا فقد يكفيها التعادل مع الأوروغواي في آخر مباراة، وفقا لنتيجة موقعة السهرة بين البرتغال والأوروغواي.