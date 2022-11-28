العالم اليوم - اتحاد كرة يحظر ضربات الرأس قبل وبعد المباريات.. ويكشف السبب

انتم الان تتابعون خبر اتحاد كرة يحظر ضربات الرأس قبل وبعد المباريات.. ويكشف السبب من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الاثنين 28 نوفمبر 2022 05:43 مساءً - حظر الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم اللعب بضربات الرأس في اليومين السابق والتالي للمباريات نتيجة لبحث جديد في أمراض الدماغ للاعبين متقاعدين.

وتم نصح الأندية بالحد من تدريبات ضربات الرأس المتكررة لمرة واحدة في الأسبوع.

وحظرت أسكتلندا ضربات الرأس في مباريات تحت 12 عاما.

وجاء في المبادئ التوجيهية التي نُشرت اليوم الاثنين: "التدريبات التي يمكن أن تنطوي على ضربات متكررة لا ينبغي أن تتم في اليوم السابق للمباريات والتالي لها وهذا يشمل التمرير وإنهاء الهجمات وتدريبات الركلة الثابتة".

ووجدت دراسة أجريت في 2019 حول التأثير على الصحة مدى الحياة ومخاطر الخرف التي أجرتها جامعة غلاسكو وبدعم من الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم، أن اللاعبين المتقاعدين كانوا أكثر عرضة للإصابة بالخرف.

وقال الاتحاد الأسكتلندي لكرة القدم "الصلة المحتملة بين ضربات الرأس وإصابات الرأس والأمراض التنكسية العصبية في كرة القدم ستظل موضوع البحث العلمي، وستستمر مراجعة هذه المبادئ التوجيهية في ضوء أي دليل جديد".