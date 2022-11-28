رابط منصة تأشيرة السفر قطر 2023 “mofa.gov.qa”

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عمر شويل - جدة رابط منصة تأشيرة السفر قطر 2023، قدمت الحكومة القطرية عددًا من الخدمات الإلكترونية لتسهيل عملية الحصول على تأشيرات السفر من الخارج خلال مباريات المونديال والتي يمكن حجز تذاكر المونديال ومعرفة أسعار التذاكر، لذلك قامت وزارة الخارجية بتوفير منصة وكالة رسمية للتأشيرات تعمل على تقديم جميع الخدمات للأفراد، أيضًا يمكن لمواطني أكثر من 95 دولة دخول قطر بدون تأشيرة. تختلف فترات الإقامة المسموح بها وينصح الزوار بمراجعة الشروط والأحكام المعمول بها مع هيئة الاعتماد، لذلك فإن عملية طلب التأشيرة سهلة وبسيطة ويمكن إجراؤها عبر الإنترنت من خلال موقع الحكومة أو وزارة الداخلية، أصحاب العمل هم المسؤولون عن تقديم طلبات التأشيرة، وبالنسبة لأولئك الذين يتقدمون للحصول على التأشيرات الخاصة بهم، لذلك، فإن العملية سهلة ومرنة، سواء بالنسبة للتأشيرات قصيرة الأجل أو طويلة الأجل.

منصة تأشيرة قطر 2022

أصدرت وزارة الخارجية القطرية تأشيرة هيا للراغبين في حضور مباريات المونديال في الفترة من 1 نوفمبر حتى 23 ديسمبر 2022، والتي ستسمح للأفراد بدخول قطر خلال مباريات المونديال، وتوفر الخدمات الإلكترونية.

أنواع التأشيرات لدولة قطر في الخارج 2022

يوضح الجدول التالي أنواع التأشيرات المتاحة على منصة تأشيرة قطر التابعة لوزارة الخارجية وسعر كل تأشيرة.

التأشيرات الرسمية معفية تأشيرة رجال الأعمال 200 ريال التأشيرة السياحية 100 ريال تأشيرات مقيمي دول مجلس التعاون 100 ريال تأشيرات مرافقي مواطني دول مجلس التعاون 100 ريال تأشيرات المرور 100 ريال التأشيرات السياحية المشتركة (قطر وسلطنة عُمان) 100 ريال

تصريح السفر الإلكتروني

يمكن للأفراد غير المؤهلين للدخول بدون تأشيرة، ولكنهم يحملون تصريح إقامة ساري المفعول أو تأشيرة زيارة إلى أي من دول اتفاق شنغن، أو أستراليا، أو كندا، أو المملكة المتحدة، أو الولايات المتحدة أو نيوزيلندا، الحصول على تصريح إلكتروني للسفر (مجانًا)، وذلك من خلال استكمال طلب إلكتروني قبل السفر، لذلك من السهل ملء النموذج وسيطلب منك تقديم الآتي:

في البداية، إثبات الإقامة في قطر (مثل حجز الفندق أو عنوان المضيف) ثم تفاصيل رحلة العودة بعد ذلك، احضر نسخة من جواز سفرك (صالح لمدة 6 أشهر على الأقل) ثم، احضر نسخة من تصريح الإقامة أو التأشيرة (صالحة لمدة 30 يومًا على الأقل) من إحدى الدول المؤهلة المذكورة أعلاه. وأخيرا، تقديم طلب للحصول على تصريح سفر إلكتروني

طريقة الحصول على بطاقة هيا لكأس العالم 2022

يمكن للأفراد الحصول على بطاقة هيا لحضور مباريات كأس العالم في قطر باتباع الخطوات التالية:

في البداية، الوصول المباشر إلى موقع قطر 2022

ثم انقر فوق طلب بطاقة هيا.

بعد ذلك قم بإنشاء حساب جديد وأدخل جميع المعلومات التالية:(البريد إلكتروني- الاسم باللغة الانجليزية – لقب العائلة – كلمة المرور وتأكيدها – الرمز مرئي)

يلي ذلك اقرأ ووافق على شروط الاستخدام.

ثم قم بإدخال كلمة المرور التي تم إرسالها إليك عبر البريد الإلكتروني.

بعد ذلك انقر فوق علامة التبويب “طلب بطاقة هيا”.

ثم حدد نوع التذكرة التي تشتريها.

بعد ذلك، قم بتحديد هوية المواطنين أو المقيمين في قطر.

يلي ذلك، احضر نسخة من جواز سفرك.

ثم، سجل رقم الهاتف.

يلي ذلك، انقر فوق رمز المراجعة.

وأخيرا، قم بالنقر فوق الزر “إرسال”.

رابط منصة التأشيرات قطر



يمكن للأفراد الراغبين في الحصول على تأشيرة دخول لحضور مباريات كأس العالم الدخول من خلال منصة تأشيرات وزارة الخارجية عبر الرابط الخاص بكأس العالم، بالإضافة إلى إمكانية التواصل مع الجهات المختصة عبر وسائل الاتصال المرتبطة بالموقع للحصول على بطاقة هيا.